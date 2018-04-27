«Готовимся к ЧС»: непогода к вечеру накроет юг Челябинской области

Челябинской области продлили экстренное предупреждение из-за ожидаемого ухудшения погоды. По прогнозам челябинского Гидрометцентра, к вечеру в южную часть региона придёт сильный шторм. Главам городов и районов рекомендовали готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, сообщили 74.ru в пресс-службе областного ГУ МЧС

— Во второй половине дня и вечером 27 апреля в южных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, — рассказали в спасательном главке. — В связи с этим повышается вероятность чрезвычайных ситуаций на объектах и линиях энергосистем, аварийного отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи.

Ведомство распространило по администрациям городов и районов перечень необходимых мер, рекомендовав главам при ухудшении погоды перевести все службы в режим повышенной готовности для защиты населения. Местным властям необходимо ограничить доступ людей к территориям, где возникают опасные нештатные ситуации, приостановить работу организаций, оказавшихся в зоне ЧС. Также им предстоит оценить состояние ветхих, слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, строительных кранов, оборудования и материалов на стройках, организовать оперативное сотрудничество со службами МВД , ЖКХ, дорожного хозяйства, энергетики, проверить резервные источники энергоснабжения в больницах и других социально значимых объектах, системы оповещения населения.

На время действия экстренного предупреждения рекомендовано отменить либо перенести проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, а туристическим группам — прекратить поход или изменить маршрут.