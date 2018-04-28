В Башкирии шквалистый ветер оставил без крыши детский сад

Детский сад в селе Бижбуляк Бижбулякского района пострадал во время штормового ветра в субботу, 28 апреля. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 18:30. Очевидцы сообщили, что с корпуса детсада на улице Спортивной шквалистым порывом сорвало кровельный материал.

На место примчались семь спасателей, в том числе трое от МЧС по Башкирии

— По прибытии установлено, что частично повреждена кровля детского сада в 2-этажном кирпичном здании на площади 168 кв. м. Общая площадь детского сада составляет 781,52 кв. м, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Восстановительные работы начнут, как только утихнет ветер. Пока что в районе происшествия порывы достигают 23 метров в секунду.