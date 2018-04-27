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Штормовой ветер и грозы идут на республику
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Штормовой ветер и грозы идут на республику 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Небесная канцелярия не устает преподносить погодные сюрпризы жителям республики. Так, завтра, 28 апреля, в Башкирии ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра до 18–23 м/с. На автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500 м и менее.
Рекомендации для уфимцев при сильном ветре:
Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
Машину поставьте в гараж или паркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.
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