Шквал и буря: на Башкирию надвигается штормовой ветер

Срочное сообщение передали синоптики Башгидромета: завтра, 29 апреля, республику накроет шторм.

— Ожидается очень сильный западный ветер, порывы 21–26 м/с, — рассказали синоптики ведомства.

По прогнозу метеорологов, в Уфе порывы ветра достигнут 20–25 м/с.

Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям напоминает о правилах поведения при штормовом предупреждении.

по возможности следует оставаться дома;

не оставлять детей без присмотра;

если шквал застал на улице, нужно немедленно укрыться в подъезде или магазине;

нельзя укрываться на остановках и недостроенных зданиях;

нужно избегать домов — с крыш может упасть кровельный материал;

личный транспорт припарковать вдали от деревьев;

если шквал застал вас в дороге, укройтесь в овраге или яме и плотно прижмитесь к земле.