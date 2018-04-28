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Шквал и буря: на Башкирию надвигается штормовой ветер
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Шквал и буря: на Башкирию надвигается штормовой ветер 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Срочное сообщение передали синоптики Башгидромета: завтра, 29 апреля, республику накроет шторм.
— Ожидается очень сильный западный ветер, порывы 21–26 м/с, — рассказали синоптики ведомства.
По прогнозу метеорологов, в Уфе порывы ветра достигнут 20–25 м/с.
Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям напоминает о правилах поведения при штормовом предупреждении.
по возможности следует оставаться дома;
не оставлять детей без присмотра;
если шквал застал на улице, нужно немедленно укрыться в подъезде или магазине;
нельзя укрываться на остановках и недостроенных зданиях;
нужно избегать домов — с крыш может упасть кровельный материал;
личный транспорт припарковать вдали от деревьев;
если шквал застал вас в дороге, укройтесь в овраге или яме и плотно прижмитесь к земле.
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