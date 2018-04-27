Отопительный сезон в Ижевске планируется завершить 10 мая

Ижевск. Удмуртия . Отопительный сезон в Ижевске планируется завершить после майских праздников — 10 мая. Об этом журналистам в пятницу, 27 апреля, рассказал директор «Удмуртских коммунальных систем» Ярослав Балобанов.

По словам руководителя, более поздние сроки приведут к переносу всех ремонтных программ.

Напомним, сезон можно завершить после того, как среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней не будет опускаться ниже 8 градусов Цельсия.

Подводя итоги отопительного сезона Ярослав Балобанов сообщил, что на сегодняшний день в планах остается ремонт 26 км сетей, полная реконструкция 11 центральных тепловых пунктов, а также ремонт ТЭЦ 2 с 1 июня.

«Мы достаточно неплохо, по моей оценке, на «четверку» твердую отработали в 2017 году», — заявил он.