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Отопительный сезон в Ижевске планируется завершить 10 мая
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Отопительный сезон в Ижевске планируется завершить 10 мая 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Отопительный сезон в Ижевске планируется завершить после майских праздников — 10 мая. Об этом журналистам в пятницу, 27 апреля, рассказал директор «Удмуртских коммунальных систем» Ярослав Балобанов.
По словам руководителя, более поздние сроки приведут к переносу всех ремонтных программ.
Напомним, сезон можно завершить после того, как среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней не будет опускаться ниже 8 градусов Цельсия.
Подводя итоги отопительного сезона Ярослав Балобанов сообщил, что на сегодняшний день в планах остается ремонт 26 км сетей, полная реконструкция 11 центральных тепловых пунктов, а также ремонт ТЭЦ 2 с 1 июня.
«Мы достаточно неплохо, по моей оценке, на «четверку» твердую отработали в 2017 году», — заявил он.
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