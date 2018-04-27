И снег, и зной: какая погода 27 апреля в разных городах России

Наша страна настолько велика и разнообразна по климатическим условиям, что в то время, как в некоторых ее уголках до сих пор лежит снег, на побережье Черного моря уже можно загорать.

Что касается погоды в столице, в пятницу, 27 апреля, на нее еще окажет небольшое влияние прошедший накануне атмосферный фронт. Во второй половине дня ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки.

— Днем в Москве +14 — +16 градусов, по области — от 12 до 17 градусов тепла. Ветер западный — 4-9 метров в секунду. Давление будет расти. К вечеру показания барометра вернутся в норму, составив 746 миллиметров ртутного столба, — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ночью без осадков, 5-7 градусов тепла, по области — от 3 до 8.

Завтра, 28 апреля, столичный регион своим северо-западным краем зацепит циклонический вихрь. Облаков станет больше, однако сплошного облачного покрывала не будет.

— Днем 28 апреля местами кратковременные дожди, +13 — +15 в столице, +11 — +16 в области. Ветер по-прежнему западный: 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 749 миллиметров ртутного столба, что немного превышает норму, — отметил Михаил Леус.

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