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Летом будут проводиться бесплатные занятия йогой в парках ЮЗАО
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Летом будут проводиться бесплатные занятия йогой в парках ЮЗАО 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
1 июня в 36 парках столичного Департамента культуры стартуют бесплатные занятия по йоге под открытым небом. Они будут проходить утром, днем и вечером. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
«Все желающие, независимо от уровня подготовки, могут изучить популярные направления йоги, такие как хатха или кундалини, и необычные ее виды, например йогу для лица или йогу смеха. Предварительная запись не требуется. Участникам нужно только взять с собой коврик и прийти в одежде, не стесняющей движений. В дождливую погоду занятия будут проводиться только в парках, где есть навесы. При температуре воздуха ниже плюс 18 градусов тренировки отменят», — написано в сообщении.
Занятия будут проводить сертифицированные преподаватели с опытом работы не менее одного года. В зависимости от направления йоги длительность занятия составит от одного часа до полутора.
В ЮЗАО занятия будут проходить в Воронцовском парке и на Воробьевых горах.
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