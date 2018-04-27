Летом будут проводиться бесплатные занятия йогой в парках ЮЗАО

1 июня в 36 парках столичного Департамента культуры стартуют бесплатные занятия по йоге под открытым небом. Они будут проходить утром, днем и вечером. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

«Все желающие, независимо от уровня подготовки, могут изучить популярные направления йоги, такие как хатха или кундалини, и необычные ее виды, например йогу для лица или йогу смеха. Предварительная запись не требуется. Участникам нужно только взять с собой коврик и прийти в одежде, не стесняющей движений. В дождливую погоду занятия будут проводиться только в парках, где есть навесы. При температуре воздуха ниже плюс 18 градусов тренировки отменят», — написано в сообщении.

Занятия будут проводить сертифицированные преподаватели с опытом работы не менее одного года. В зависимости от направления йоги длительность занятия составит от одного часа до полутора.

В ЮЗАО занятия будут проходить в Воронцовском парке и на Воробьевых горах.