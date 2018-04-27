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Удмуртия в минуту: закрытие движения по набережной Ижевска и подготовка к Первомаю
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Удмуртия в минуту: закрытие движения по набережной Ижевска и подготовка к Первомаю 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Пятница, 27 апреля, подходит к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги рабочего дня.
Удмуртия в минуту: закрытие движения по набережной Ижевска и подготовка к Первомаю
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Ограничение движения:
В Ижевске закрыли движение по набережной. Ограничения будут действовать до 15 мая. Недоступным для транспорта стал участок от улицы Милиционной до эспланады.
Отопительный сезон:
После майских праздников в Ижевске планируется завершить отопительный сезон. Сделать это раньше 10 мая не позволяет погода. Однако более позднее завершение приведёт к переносу всех ремонтных программ.
Смертельное ДТП:
Ижевский подросток погиб под колесами «Инфинити». Авария произошла вечером в четверг, 26 апреля, на улице Карла Маркса. В Госавтоинспекции сообщили, что юноша переходил дорогу по «зебре», когда его сбила машина.
Первомай:
В Ижевске 1 мая отпразднуют День весны и труда. В городе пройдет традиционная демонстрация федерации профсоюзов. После этого празднование продолжится на различных площадках — спортивных, театральных, музыкальных.
О погоде:
В праздничные выходные в Удмуртии ожидаются дожди. Погода будет неустойчивой и ветреной. Осадков не ожидается только первого мая. Столбики термометров поднимутся до +16 градусов.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Удмуртии перед пиком паводка ввели режим повышенной готовности Отопительный сезон в Ижевске планируется завершить 10 мая В майские праздники в Удмуртии снега не ожидается
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