Колесо обозрения высотой 70 метров запустят в Анапе

В парке «Книга Джунглей» в Анапе планируют запустить 70‐метровое колесо обозрения 29 апреля. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Символом нового анапского развлекательного парка станет большое колесо обозрения. Аттракцион состоит из 30 кабинок по шесть мест в каждой. За один раз на колесе смогут прокатиться 180 человек.

Специалисты позаботились о безопасности людей. При строительстве колеса учли даже температуру воздуха в самые жаркие дни, силу ветра и сейсмическую активность. Все кабинки оборудовали дополнительными фиксаторами, которые защитят их от падения.