Ждите коллапс: аналитики «Яндекса» рассказали, насколько загружены будут ростовские дороги

В последние два рабочих дня перед майскими праздниками ситуация на дорогах Ростова осложняется. Если в обычные дни их загруженность в час пик — примерно 7 баллов, то сегодня вечером ожидаются 8–9-балльные пробки. 28 апреля город и вовсе, по прогнозам аналитиков, ждет транспортный коллапс.

На ситуацию на ростовских дорогах повлияют еще и дорожные работы, которые идут по всему городу: нужно ведь успеть привести улицы в порядок к чемпионату мира.

— Зато 2 мая, после первых майских праздников, заторов на дорогах станет заметно меньше — их уровень уменьшится на целый балл, — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

После 9 мая пробки постепенно вернутся на улицы города.