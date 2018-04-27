Ещё
Ждите коллапс: аналитики «Яндекса» рассказали, насколько загружены будут ростовские дороги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ждите коллапс: аналитики «Яндекса» рассказали, насколько загружены будут ростовские дороги 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В последние два рабочих дня перед майскими праздниками ситуация на дорогах Ростова осложняется. Если в обычные дни их загруженность в час пик — примерно 7 баллов, то сегодня вечером ожидаются 8–9-балльные пробки. 28 апреля город и вовсе, по прогнозам аналитиков, ждет транспортный коллапс.
На ситуацию на ростовских дорогах повлияют еще и дорожные работы, которые идут по всему городу: нужно ведь успеть привести улицы в порядок к чемпионату мира.
— Зато 2 мая, после первых майских праздников, заторов на дорогах станет заметно меньше — их уровень уменьшится на целый балл, — сообщили в пресс-службе «Яндекса».
После 9 мая пробки постепенно вернутся на улицы города.
161.ru: последние новости
Достаем из шкафа зимнюю одежду: на Ростовскую область надвигаются заморозки Откуда ветер дует: для аллергиков-ростовчан создали специальную карту Вода наступает: ростовчан предупредили об опасном повышении уровня Дона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»41
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна71
Поставим Макаревича на место416
Что Меркель отдаст за российский газ99
Россия может выйти из ЕСПЧ76
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании Другое
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение