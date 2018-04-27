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В Приморье из-за бури в пустыне Гоби заметили пыльную дымку
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В Приморье из-за бури в пустыне Гоби заметили пыльную дымку 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Песчаные бури в пустыне Гоби в последнюю неделю стали причиной пыльной дымки в Приморье, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
"Обычно в апреле-мае при северо-западном ветре частицы пыли и песчинки относит в сторону Приморья воздушными массами. В последнюю неделю как раз во Владивостоке отмечалось такое явление. Сейчас направление ветра поменялось, и пыли в воздухе нет. Но, возможно, при изменении направления ветра явление повторится — так будет происходить до появления зелени на деревьях, которая оказывает сдерживающий эффект", — сказал собеседник.
По его словам, отличить пыль пустыни Гоби от прочей во Владивостоке можно по нетипичному цвету — например, в такие дни на машинах в городе остается желтоватая пыль.
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