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На майские праздники в Ростов придет летняя жара
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На майские праздники в Ростов придет летняя жара 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В ближайшие дни жителей донской столицы ждет ясная солнечная погода, которая так и будет звать на отдых на природе. По информации синоптиков, на майские праздники осадков не предвидится, зато в город придет практически летняя жара.
Так, 29 апреля, воздух прогреется до +23 °C, на улице будет дуть легкий ветерок. К вечеру похолодает до +10 °C, но на утро следующего дня тепло вернется, и столбики термометра покажут отметку +26 °C.
— 1 мая в Ростове ожидается солнечная погода, без осадков. Температура воздуха в светлое время суток составит 26 градусов выше нуля, скорость ветра: 3–5 м/с, — сообщили в Гидрометцентре России.
2 мая станет жарче еще на один градус: +27 °C, поэтому днем ростовчане могут смело ходить в летней одежде. Правда, на вечернюю прогулку лучше захватить с собой ветровку, ведь к полуночи столбики термометра опустятся до +13 °C.
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