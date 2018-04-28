На майские праздники в Ростов придет летняя жара

В ближайшие дни жителей донской столицы ждет ясная солнечная погода, которая так и будет звать на отдых на природе. По информации синоптиков, на майские праздники осадков не предвидится, зато в город придет практически летняя жара.

Так, 29 апреля, воздух прогреется до +23 °C, на улице будет дуть легкий ветерок. К вечеру похолодает до +10 °C, но на утро следующего дня тепло вернется, и столбики термометра покажут отметку +26 °C.

— 1 мая в Ростове ожидается солнечная погода, без осадков. Температура воздуха в светлое время суток составит 26 градусов выше нуля, скорость ветра: 3–5 м/с, — сообщили в Гидрометцентре России.

2 мая станет жарче еще на один градус: +27 °C, поэтому днем ростовчане могут смело ходить в летней одежде. Правда, на вечернюю прогулку лучше захватить с собой ветровку, ведь к полуночи столбики термометра опустятся до +13 °C.