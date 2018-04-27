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Мэр Ярослаля сказал, когда выключат отопление
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Мэр Ярослаля сказал, когда выключат отопление 

76.ru 39 минут назад
Фото: 76.ru
Сегодня на общегородской планёрке в в Ярославле мэр Владимир Слепцов отдал указ об отключении отопления в городе. Погода в ближайшие выходные и в течение всего месяца, по прогнозам синоптиков, будет уже достаточно тёплой, чтобы перестать отапливать жилые дома.
— С 4 мая отопительный сезон в Ярославле должен быть закончен. Предупредить все службы, подготовить постановление, — объявил мэр Владимир Слепцов. — Температура днём в эти выходные будет выше +10 градусов.
В течение всего мая синоптики обещают среднюю температуру в течение дня выше +16, а ночью термометр больше не покажет ниже нуля.
В апреле мэр пообещал, что топить город будут до конца. И обещание градоначальник сдержал.
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