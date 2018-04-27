Пыльная дымка, принесенная ветром из пустыни Гоби, скоро пропадет во Владивостоке

В приграничных районах Приморья и над Владивостоком в последние дни висит пыльная дымка. Это природное явление обусловлено песчаными бурями из пустыни Гоби. Об этом сообщил « Интерфакс ‐ Дальний Восток» со ссылкой на представителя Примгидромета Виктора Чулкова

Весной при отсутствии сильных воздушных потоков в Приморье появляется пыльная завеса.

Весной, когда зелени мало, воздушные потоки подхватывают из пустыни Гоби частички пыли и песка и уносят с собой на тысячи километров. При северо-западном ветре частицы пыли и песка относит в сторону Приморья

— Виктор Чулков.

Согласно прогнозам метеорологов, направление ветра в ближайшее время сменится и пыльная дымка в регионе пропадет.