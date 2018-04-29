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Люди фотографируют песчаную дымку, принесенную бурей из Гоби во Владивосток
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Люди фотографируют песчаную дымку, принесенную бурей из Гоби во Владивосток 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Природное явление заинтересовало горожан и гостей столицы Приморья. Они рассказывают в социальных сетях о дымке над городом и фотографируют туман, оказавшийся отголоском песчаной бури из пустыни Гоби. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
Такое явление в регионе происходит каждую весну при условии сильного северо-западного ветра, потоки которого подхватывают частички пыли и песка и уносят их за тысячи километров
— пресс-служба Примгидромета.
Горожане отмечают, что присутствие частиц песка не ощущается, вероятно, из-за сильного ветра.
Синоптики прогнозируют, что скоро направление ветра поменяется и пыльная дымка рассеется.
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