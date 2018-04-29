Люди фотографируют песчаную дымку, принесенную бурей из Гоби во Владивосток

Природное явление заинтересовало горожан и гостей столицы Приморья. Они рассказывают в социальных сетях о дымке над городом и фотографируют туман, оказавшийся отголоском песчаной бури из пустыни Гоби. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.

Такое явление в регионе происходит каждую весну при условии сильного северо-западного ветра, потоки которого подхватывают частички пыли и песка и уносят их за тысячи километров

— пресс-служба Примгидромета.

Горожане отмечают, что присутствие частиц песка не ощущается, вероятно, из-за сильного ветра.

Синоптики прогнозируют, что скоро направление ветра поменяется и пыльная дымка рассеется.