Ещё
Циклон сорвал школьный фасад на Сахалине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Циклон сорвал школьный фасад на Сахалине 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: Экспресс-газета
В городе Анива циклон сорвал фасад школы №2. Об этом сообщила «Экспресс‐газета» со ссылкой на сайт Sakh.com.
На работу школы это не повлияет. Думаю, в мае—июне планово восстановим — зависит от стоимости. Возможно, новый фасад придется делать. Будем считать
— мэр города Артем Лазарев.
По рассказам местных жителей, за прошедшие годы школьное здание выдерживало более сильные удары стихии. Вину очевидцы видят только в плохой работе строителей.
ЧП произошло во время занятий. Из преподавательского состава и учащихся никто не пострадал.
15 апреля в Торонто ледяной дождь спровоцировал 550 ДТП.
360tv.ru: последние новости
«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 26 апреля Синоптики предсказывают возвращение тепла в московский регион Климатолог РАН предупредил москвичей о возможных летних торнадо
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников5
На Украине захотели забрать Крымский мост326
Путин поблагодарил россиян за понимание233
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине363
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН74
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение