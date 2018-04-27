Циклон сорвал школьный фасад на Сахалине

городе Анива циклон сорвал фасад школы №2. Об этом сообщила «Экспресс‐газета» со ссылкой на сайт Sakh.com.

На работу школы это не повлияет. Думаю, в мае—июне планово восстановим — зависит от стоимости. Возможно, новый фасад придется делать. Будем считать

— мэр города Артем Лазарев.

По рассказам местных жителей, за прошедшие годы школьное здание выдерживало более сильные удары стихии. Вину очевидцы видят только в плохой работе строителей.

ЧП произошло во время занятий. Из преподавательского состава и учащихся никто не пострадал.

15 апреля в Торонто ледяной дождь спровоцировал 550 ДТП.