Как было с погодой в Приморье в первые годы существования?

Изменился ли климат Приморского края за 80 лет?

Климат умеренный муссонный. Зима сухая и холодная с ясной погодой. Весна продолжительная, прохладная, с частыми колебаниями температуры. Лето тёплое и влажное, в июле-августе часты тайфуны. Основная особенность приморского лета — обильные осадки и туман. Осень, как правило, тёплая, сухая, с ясной погодой. Средняя температура июля +17… +26 °C. Средняя температура января -8… -18 °C на побережье, что вкупе с влажностью и ветрами понижает её в два раза, а в материковых районах, с более сухим климатом, температура доходит до -38… -54 °C. Осадки — 600-900 мм в год.