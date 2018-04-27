В Екатеринбурге из-за плохой погоды во второй раз перенесли общегородской субботник

Екатеринбурге вновь перенесли общегородской субботник. Все из-за внезапно выпавшего снега.

Первоначально планировалось провести большую городскую уборку 21 апреля. Однако её отложили на неделю из-за того, что в парках не растаял снег. После 24 апреля снега в городе стало больше, и назначенный на 28 апреля субботник вновь пришлось отложить.

— Предварительно общегородской субботник переносится на 5 мая. Но все будет зависеть от погоды. Пока, по данным синоптиков, в этот день ожидаются дожди, — рассказали в пресс-службе администрации города.

В прошлом году чистить город вышли более 60 000 екатеринбуржцев, в том числе и чиновники администрации Екатеринбурга — они прибирались в Дендропарке.