Ещё
В Екатеринбурге из-за плохой погоды во второй раз перенесли общегородской субботник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге из-за плохой погоды во второй раз перенесли общегородской субботник 

e1.ru 49 минут назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге вновь перенесли общегородской субботник. Все из-за внезапно выпавшего снега.
Первоначально планировалось провести большую городскую уборку 21 апреля. Однако её отложили на неделю из-за того, что в парках не растаял снег. После 24 апреля снега в городе стало больше, и назначенный на 28 апреля субботник вновь пришлось отложить.
— Предварительно общегородской субботник переносится на 5 мая. Но все будет зависеть от погоды. Пока, по данным синоптиков, в этот день ожидаются дожди, — рассказали в пресс-службе администрации города.
В прошлом году чистить город вышли более 60 000 екатеринбуржцев, в том числе и чиновники администрации Екатеринбурга — они прибирались в Дендропарке.
e1.ru: последние новости
В Екатеринбурге на этой неделе будет дождливо и снежно В Екатеринбурге домам, которые попали в зону испытаний, позже срока вернут горячую воду и отопление Из-за снегопада спасатели попросили екатеринбуржцев отказаться от дальних поездок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1646
Госдеп составил список послушных стран242
В США предрекли смерть морской авиации России293
Бузова опешила от хамства Распутиной40
Ким Чен Ын назвал цель переговоров с Южной Кореей59
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение