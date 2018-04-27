Высокий класс пожароопасности. Выход в лес ограничен в ряде районов региона 

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27-28 апреля в связи с прогнозом неблагоприятных погодных явлений, в 15 районах Приангарья
ожидается чрезвычайная и высокая пожароопасность лесов V-IV класса.
Высокие дневные температуры и усиление
ветра до 18 м/с прогнозируются в Иркутской области в ближайшие сутки. В связи с чем в 15 районах Приангарья (Нижнеудинском, Качугском,
Жигаловском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Нукутском,
Усть-Удинском, Аларском, Иркутском, Боханском, Черемховском,
Баяндаевском, Эхирит-Булагатском, Ольхонском,) ожидается чрезвычайный
(V) и высокий (IV) класс пожарной опасности.
28 апреля неблагоприятный прогноз и высокий класс пожароопасности сохранится в Нижнеудинском, Тулунском и Ольхонском районах.
В целях обеспечения безопасности
жизнедеятельности граждан, защиты населенных пунктов и объектов
экономики на территории региона продолжает действовать особый
противопожарный режим. Под запретом разведение костров, проведение
пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением III-V классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение
лесной зоны. Напомним, нарушение требований пожарной безопасности
влечет за собой административную ответственность.
Информацию о нарушении норм
пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия
Главного управления МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39-99-99. При обнаружении лесного пожара сообщите об этом на Единый номер круглосуточной диспетчерской службы авиалесоохраны — 8-800-100-94-00.