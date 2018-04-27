Высокий класс пожароопасности. Выход в лес ограничен в ряде районов региона

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27-28 апреля в связи с прогнозом неблагоприятных погодных явлений, в 15 районах Приангарья

ожидается чрезвычайная и высокая пожароопасность лесов V-IV класса.

Высокие дневные температуры и усиление

ветра до 18 м/с прогнозируются в Иркутской области в ближайшие сутки. В связи с чем в 15 районах Приангарья (Нижнеудинском, Качугском,

Жигаловском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Нукутском,

Усть-Удинском, Аларском, Иркутском, Боханском, Черемховском,

Баяндаевском, Эхирит-Булагатском, Ольхонском,) ожидается чрезвычайный

(V) и высокий (IV) класс пожарной опасности.

28 апреля неблагоприятный прогноз и высокий класс пожароопасности сохранится в Нижнеудинском, Тулунском и Ольхонском районах.

В целях обеспечения безопасности

жизнедеятельности граждан, защиты населенных пунктов и объектов

экономики на территории региона продолжает действовать особый

противопожарный режим. Под запретом разведение костров, проведение

пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением III-V классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение

лесной зоны. Напомним, нарушение требований пожарной безопасности

влечет за собой административную ответственность.

Информацию о нарушении норм

пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия