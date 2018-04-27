Прогноз погоды. Дождливая погода продержит в напряжении до майских праздников

В пятницу, 27 апреля, нас ждёт не очень приятное утро: на термометрах +5… +8°С, западный ветер дует со скоростью 7-8 м/с, а его порывы достигнут 17 м/с. Низкая облачность будет весь день, ветер стихнет до 5-6 м/с только во второй половине дня, температура повысится до +13… +15°С, и осадки сегодня маловероятны, утверждает Погода. НН.ру. Вечером ветер ослабнет до 2-3 м/с, температура +8… +13°С, к ночи опустится до +6…+8°С.

Суббота, 28 апреля, порадует только тем, что ветродуй прекратится: утро будет спокойное и облачное, +6…+10°С. Днём начнёт накрапывать дождик, который будет то усиливаться, то стихать. Столбики термометров поднимутся до +12°С, ветер северо-западный. 3-4 м/с. Вечером облачно с прояснениями, +8…+12°С, а ночью +4…+7°С. Атмосферное давление держится ниже нормы — 744-748 мм рт.ст.

В воскресенье, 29 апреля, нас порадует солнце: утром преимущественно ясно, +7…+10°С, но северо-западный ветер в течение дня будет усиливаться с 5 до 7 м/с, и только к вечеру снова утихнет. После обеда небо начнёт затягиваться тучами, потеплеет до +12°С…+15°С, синоптики не исключают кратковременные осадки. Вечером +10°С, ночью +5…+7°С.

По народному календарю — Ирина рассадница, подоспело время садовых работ: пора сеять рассадку капусты в парниках, белить деревья.