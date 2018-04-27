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Свердловчане скупают резиновые сапоги
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Свердловчане скупают резиновые сапоги 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Чтобы свердловчанам не так тоскливо было работать в грядущую «черную» субботу, небесная канцелярия щедро отсыпала региону дождей.
Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, днем 27 апреля местами пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до 13 градусов выше нуля.
В ночь на 28 апреля ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем небольшой, местами умеренный дождь. Однако к обеду столбики термометров поднимутся до плюс 15.
29 апреля синоптики обещают небольшие, местами умеренные осадки, ночью в горах до сильных. Дневная температура достигнет плюс 14 градусов. При этом все три дня будет ветрено, отдельные порывы могут достигать 15-16 метров в секунду.
Облачно и дождливо будет в Екатеринбурге. В пятницу термометры покажут до 10 градусов выше нуля. Самым теплым днем станет суббота — до плюс 15, в воскресенье — на пару градусов прохладнее. Ветер с порывами до 11 метров в секунду.
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