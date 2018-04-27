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Ради уральских дачников изменят расписание движения автобусов
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Ради уральских дачников изменят расписание движения автобусов 

АиФ Урал 45 минут назад
Фото: АиФ Урал
У свердловских садоводов совсем скоро начнется активный сезон. В связи с этим ради дачников изменят расписание движения автобусов, об этом сообщает в пятницу, 27 апреля, «АиФ-Урал».
Как сообщают в ЕМУП «МОАП», изменения затронут автобус №95, следующий по маршруту «Радиоколледж — озеро Чусовское». С 29 апреля в будни и выходные он будет ходить по летнему расписанию. Кроме того, до этого на летнее расписание перешел еще один автобус — №17 «Южная — поселок Рудный — ОПЗ». На этом маршруте изменения ввели уже с 21 апреля.
Отметим, переход на летнее расписание означает, что время движения автобусов будет пересмотрено и сформировано таким образом, чтобы дачникам было максимально удобно добираться до своих садов и огородов. Так, согласно маршрутам, опубликованным на сайте «МОАП», с остановки «Радиоколледж» автобус №95 отправляется 14 раз в день, однако уже с 29 апреля количество отправлений увеличится до 24.
Напомним, что в прошлом году на летнее расписание переходили сразу три автобуса — №17, 85 и 95. В этом же году пока сообщается об изменениях в движении только двух маршрутов.
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