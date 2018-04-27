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Три сезона за 24 часа — как менялась погода в Хабаровске
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Три сезона за 24 часа — как менялась погода в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
26 апреля во всей красе продемонстрировало хабаровчанам изменчивость погоды. Утро было по-летнему теплым, но к середине дня погода испортилась — небо затянулось тучами, усилился ветер. Вечером в Хабаровск пришла песчаная буря, а буквально через час пошел снег. В пятницу, 27 апреля, жители города за окнами увидели уже зимний пейзаж. Все варианты весны попали в объективы смартфонов очевидцев.
ИА «Хабаровский край сегодня» объединило снимки из соцсетей в фотогалерею. Так менялась погода в Хабаровске в четверг:
Фото: @vanozimin, @luba603, @reutoff70, @inna_violet, @denka2002, @juli_photolife, @kirill.khv, @gala_gallochka, @galina_smorchkova, @_shedery_, @mrspronkina, @gorod.xaxa, @kramst_step, @myslivchik, @lev2bo, @, @, @, @, @
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