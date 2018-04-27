Время доставать зонты: конец недели в Прикамья будет дождливым

Сегодня, 27 апреля, воздух в Перми прогреется до +10⁰. С вероятностью 64% после обеда пойдет дождь. В выходные еще потеплеет, осадки также не исключены.

Так, в субботу и воскресенье в столице Прикамья будет до +13⁰. Ночная температура в конце недели будет держаться в районе +5⁰.

На юге края (в Чернушке, Кунгуре , Осе) в этот уик-энд столбики термометров могут достигнуть отметки в +14, а на севере, в Чердыни, в воскресенье ожидают не более +9. Во всех районах прогнозируют дожди. Это может привести к подъему уровня воды в реках.

— Начало формирования пиков половодья возможно в самом конце апреля, в случае выхода на Урал юго-западного циклона с сильными дождями, который прогнозируется на 28 апреля, — рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Ранее синоптики рассказали о погоде на весь апрель.