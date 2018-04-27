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Время доставать зонты: конец недели в Прикамья будет дождливым
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Время доставать зонты: конец недели в Прикамья будет дождливым 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Сегодня, 27 апреля, воздух в Перми прогреется до +10⁰. С вероятностью 64% после обеда пойдет дождь. В выходные еще потеплеет, осадки также не исключены.
Так, в субботу и воскресенье в столице Прикамья будет до +13⁰. Ночная температура в конце недели будет держаться в районе +5⁰.
На юге края (в Чернушке, Кунгуре, Осе) в этот уик-энд столбики термометров могут достигнуть отметки в +14, а на севере, в Чердыни, в воскресенье ожидают не более +9. Во всех районах прогнозируют дожди. Это может привести к подъему уровня воды в реках.
— Начало формирования пиков половодья возможно в самом конце апреля, в случае выхода на Урал юго-западного циклона с сильными дождями, который прогнозируется на 28 апреля, — рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.
Ранее синоптики рассказали о погоде на весь апрель.
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