Дожди и похолодание ожидают приморцев на майские праздники

Погода в выходные будет переменчивой, в первые два дня мая над Приморьем пройдет атмосферный фронт, который местами вызовет небольшой дождь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».

Температура воздуха ночью составит порядка +1…+10 °С, днем температурные значения существенно повысятся в континентальных районах до +20…+26 °С, на побережье до +10…+16 °С.

После прохождения атмосферного фронта в край вторгнется холодная воздушная масса. ервые дни мая произойдет понижение температурного фона на 3–6 градусов. В некоторых районах возможны небольшие осадки.

В краевом центре в выходные дни существенных осадков не ожидается.