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Дожди и похолодание ожидают приморцев на майские праздники
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Дожди и похолодание ожидают приморцев на майские праздники 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Погода в выходные будет переменчивой, в первые два дня мая над Приморьем пройдет атмосферный фронт, который местами вызовет небольшой дождь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».
Температура воздуха ночью составит порядка +1…+10 °С, днем температурные значения существенно повысятся в континентальных районах до +20…+26 °С, на побережье до +10…+16 °С.
После прохождения атмосферного фронта в край вторгнется холодная воздушная масса. ервые дни мая произойдет понижение температурного фона на 3–6 градусов. В некоторых районах возможны небольшие осадки.
В краевом центре в выходные дни существенных осадков не ожидается.
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