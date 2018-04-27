Можно ли вырастить подснежник дома?

С наступлением весны в лесу расцветают подснежники. А можно их вырастить без снега в домашних условиях?

— Подснежники можно вырастить и дома, — отвечает флорист Мария Ходырева. — Для этого нужно приобрести их луковицы на фермах или у садоводов, занимающихся разведением цветов. Пожалуйста, не выкапывайте их в природе — они занесены в Красную книгу! Путём выгонки нужно подготовить растение к цветению. Для этого надо посадить его в землю на глубину двух луковиц и поставить в холодильник на три-четыре недели. После этого поставить в тёплое место и ждать красоты через небольшой промежуток времени. Когда растение зацветёт, лучше поместить его в грунт и оставить в тёплом месте, где около 12 градусов.