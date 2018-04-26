Владивостокцам стоит готовиться к чрезвычайно сильному дождю

В середине следующей недели Владивосток ждет чрезвычайно сильный дождь, количество осадков если и не станет рекордным за этот год, то уж точно приблизится к этой отметке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные синоптиков.

Метеорологический центр «Фобос» прогнозирует сильный ливневый дождь во Владивостоке. Осадки, по данным сайта, начнутся в среду и закончатся лишь в четверг. Всего за это время должно выпасть больше 73,6 мм.

Если прогноз сбудется, количество осадков может стать мощнейшим за последний год. Однако не исключено, что прогноз успеет измениться — все-таки представленные в данный момент цифры крайне высоки.

По данным Примгидромета, на майских праздниках над Приморьем будут проходить фронтальные разделы, которые вызовут дожди, после чего в край вторгнется холодная воздушная масса. В первые дни мая произойдет понижение температурного фона на 3–6 градусов.