Фронт без флангов: что происходит с погодой

Прошедшая неделя в столице отметилась первой весенней грозой (во вторник) и штормовым ветром (в субботу). С неба лило, из туч громыхало, деревья покидали обжитые места и падали куда придется…

Как говорится, спасибо, что живой. В общем, все в очередной раз поняли: погодные катаклизмы после потепления Москву не оставят. А значит, над городом опять будут летать не предназначенные для этого предметы, а мы все — выслушивать прогноз погоды как сводку с театра военных действий. И если с последним еще можно как-то примириться (на то он и фронт, пусть и атмосферный), то рост природных взбрыков, который явно наблюдается в последние годы в столице, не может не напрягать. «Раньше было тише» — так считают уже не только старожилы города, но и более молодые их соседи.

Масла в тлеющие угли нашего предчувствия аномалий подлили специалисты центра «Антистихия», опубликовавшие не так давно свой прогноз природных катаклизмов, ожидающих страну в этом году. По мнению спасателей, ураганы, шквалы, град и прочие погодные безобразия нагрянут в 30 регионов России . Москва с областью тоже в списке.

Когда ждать неприятностей, спасатели не знают — никаких дат в прогнозе нет. «Вечерка» решила восполнить этот пробел и спросила экспертов, насколько пророчество обязательно к исполнению небесной канцелярией, можно ли как-то минимизировать ущерб от будущего буйства стихии и почему погода все чаще сходит с ума.

Кто раскачивает лодку

Специалист по смерчам и прочим погодным завихрениям спасателей оправдал:

— Климатология, она такая. Обтекаемая, — объяснил ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова Михаил Курганский. — Сотрудники нашего института занимались климатологией смерчей — каждый год их на территории России происходит порядка сотни, но детального прогноза, особенно сильно загодя, дать невозможно. Как правило, страдают европейская часть, Западная Сибирь и Дальний Восток. В Восточной Сибири и Забайкалье, как в более холодных регионах, их практически нет. Для образования подобных погодных явлений нужен контраст температур и воздушных масс. Такими условиями обычно славятся конец мая и июнь. В конце августа часто образуются водяные смерчи на Черном море… Не сказал бы, что количество таких катаклизмов растет из года в год. В эти сводки попадают и случаи, когда разгул стихии никто не видел — просто спутники потом обнаруживают характерные нарушения лесного массива в глухой тайге и других незаселенных местах.

— Я считаю, что подобное годовое прогнозирование — это гадание на кофейной гуще. Объективна лишь оценка тенденций. А они таковы, что последнее десятилетие несет увеличение числа природных катаклизмов и ущерба от них. Причем второе растет гораздо быстрее первого. И дело не в интенсивности стихии, а в увеличении и удорожании инфраструктуры, росте городов и так далее. Только за счет этого мы фиксируем из года в год все больший ущерб.

Кстати, эксперт не согласился и с мнением многих москвичей о том, что климатически столица медленно, но верно превращается в некое подобие Лондона, который зимой и летом одним цветом. Ведь зимы у нас становятся явно теплее, а лета — холоднее (одно прошлое чего стоит!).

— Это субъективное ощущение, психологический феномен, который даже ученые исследуют. Просто сейчас малейшая аномалия погоды становится для СМИ серьезным медийным поводом. На самом деле не только зима стала теплее, но и лето. Прошлое — не показатель. Ведь одно лето — это не климат, климат — это 30 лет.

Но вернемся к нашим ураганам. Руководитель климати-ческой программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин считает, что климат последние годы действительно становится более нервным.

И спасибо тут надо сказать в том числе и нам с вами:

— Речь о техногенных выбросах, усиливающих парниковый эффект. Человек не создает новый климат, а небольшим толчком как бы раскачивает имеющиеся естественные климатические ритмы. Известно же: не можешь сдвинуть — раскачай. Мы как бы помогаем буйству стихии и в итоге имеем больше опасных явлений. Громадная доля в глобальных выбросах принадлежит Китаю (25 процентов), США (15 процентов) и Евросоюзу (порядка 10 процентов), Индия добавляет еще 5, Россия — 4 и так далее по нисходящей. И пока главные загрязнители не перейдут кардинально на зеленую энергетику, ничего не изменится. Даже если мы научимся предсказывать катаклизмы за несколько месяцев (чего пока не наблюдается).

В кольце кольцов

Предотвратить нельзя, предсказать — проблема. Что можно? Подготовиться.

— Единственное, что реально предпринять — это свести на нет уязвимость инфраструктуры, — считает Владимир Семенов. — Раз и навсегда укрепить постройки, улучшить систему оповещения, разъяснять людям, чего ждать от стихии. И не за полчаса до ее начала, а сильно загодя, чтобы у каждого, что называется, от зубов отскакивали правила безопасности.

— Надо долбить эту тему постоянно, — согласился Алексей Кокорин. — Нужно донести до властей и населения, что катаклизмов с каждым годом будет больше и они будут сильнее. Чтобы у всех укоренилось в голове: это внезапно не закончится, это надолго, и к этому надо приспособиться. Но без нагнетания. Все-таки не все аномальные погодные явления причиняют ущерб. Одно дело — ураганный ветер в ночном городе, и совсем другое — в час пик днем. И то, и другое мы уже проходили, а значит, город должен быть во всеоружии: с залатанными крышами, тщательно закрепленными рекламными щитами, надежными остановками, укрепленными деревьями, вычищенными ливневками и т.д.

Только так можно минимизировать ущерб — не за час наводить порядок и идти по дворам с проверками, а делать это в течение всего года. А еще, считает климатолог, Москву спасет штормовое кольцо: — Эта идея бродит в метеоголовах давно, — рассказывает Кокорин. — Создать систему детального предупреждения, работающую в режиме реального времени. В основе — сеть автоматических станций на ближних подступах к Москве с шагом в пять километров. Ведь прогноз по тому же ветру сейчас — это средняя температура по больнице. У нас в Бутове могут быть порывы в 30 м/с, а где-нибудь на «Бабушкинской» — полный штиль. Причем ничего сверхъестественного тут изобретать не надо — сработает простейшая автоматика на крышах домов и других возвышенностях.

Дело — труба

Единственным, кто не побоялся хотя бы в первом приближении сделать прогноз грядущих катаклизмов, оказался действительный член Русского географического общества , метеоролог и специалист по геокосмическим резонансам Виталий Стальнов, по словам которого, ни в конце апреля, ни в мае серьезных сюрпризов погода не принесет. Дальше — время покажет, но если где в Москве стихия и побуйствует, то сделает это избирательно:

— В городах серьезные повреждения чаще происходят в местах с точечной высотной застройкой. Высотки создают вокруг себя эффект аэродинамической трубы. Многих из вас, наверное, «сдувало», когда вы проходили мимо таких домов, — вот это «труба» и есть.

Одно дело, когда контрастный атмосферный фронт проходит над открытой местностью: полем, лесом, малоэтажной застройкой. И совсем другое — над такими зданиями. В Куркине, например, с его таунхаусами, или в кварталах с хрущевками ураганный ветер будет не так активничать, как в местах, где воткнуты башни. Точечная застройка формирует пространство, просто притягивающее к себе все эти воздушные штормы, усиливает их в разы и в итоге негативно сказывается на общем характере циркуляции воздуха в мегаполисе. Как-то исправить ситуацию, наверное, могли бы архитекторы и специалисты по аэродинамике — например, изменив соответствующим образом ландшафт, но это, конечно, потребует усилий.

ЦИФРА

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