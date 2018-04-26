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Подмосковье совместно с Москвой будет реализовывать проекты в транспортной и дачной сферах
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Подмосковье совместно с Москвой будет реализовывать проекты в транспортной и дачной сферах 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Для повышения качества жизни в Московском регионе власти Подмосковья и столицы будут реализовывать совместные проекты, в частности, в сфере транспорта и устройства дачного хозяйства, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.
16 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения жителей Московского региона чистой питьевой водой. В рамках соглашения АО «Мосводоканал» будет поставлять воду высокого качества в подмосковные муниципалитеты.
«Мы с Москвой одна команда, у нас нет границ, мы стараемся сделать так, чтобы наши совместные проекты сказывались на качестве жизни людей, которые живут и по эту и по ту сторону МКАД в нашем огромном мегаполисе, который мы называем Московский регион», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Он отметил, что благодаря уникальным немецким фильтрам «Мосводоканал» может поставлять чистейшую воду на территорию Москвы и Подмосковья. При этом процент «московской» воды в Подмосковье увеличивается, дополнительно качественную воду будут получать порядка 350 тысяч человек.
«У нас дальнейшие проекты с Москвой и в области транспорта, устройства дачного хозяйства, дорог — того, что волнует всех — и жителей Подмосковья и жителей Москвы. Подписано соглашение, в рамках которого мы стараемся каждый месяц находить важное направление нашей командной работы. Одно из таких прошло в апреле, следующее мы планируем уже на май», — добавил Воробьев.
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