Подмосковье совместно с Москвой будет реализовывать проекты в транспортной и дачной сферах

Андрей Воробьев. Для повышения качества жизни в Московском регионе власти Подмосковья и столицы будут реализовывать совместные проекты, в частности, в сфере транспорта и устройства дачного хозяйства, сообщил в четверг губернатор Московской области

16 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения жителей Московского региона чистой питьевой водой. В рамках соглашения АО «Мосводоканал» будет поставлять воду высокого качества в подмосковные муниципалитеты.

«Мы с Москвой одна команда, у нас нет границ, мы стараемся сделать так, чтобы наши совместные проекты сказывались на качестве жизни людей, которые живут и по эту и по ту сторону МКАД в нашем огромном мегаполисе, который мы называем Московский регион», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье»

Он отметил, что благодаря уникальным немецким фильтрам «Мосводоканал» может поставлять чистейшую воду на территорию Москвы и Подмосковья. При этом процент «московской» воды в Подмосковье увеличивается, дополнительно качественную воду будут получать порядка 350 тысяч человек.

«У нас дальнейшие проекты с Москвой и в области транспорта, устройства дачного хозяйства, дорог — того, что волнует всех — и жителей Подмосковья и жителей Москвы. Подписано соглашение, в рамках которого мы стараемся каждый месяц находить важное направление нашей командной работы. Одно из таких прошло в апреле, следующее мы планируем уже на май», — добавил Воробьев.