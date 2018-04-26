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Самый точный прогноз на выходные в Крыму
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Самый точный прогноз на выходные в Крыму 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Ближайшие выходные побалуют жителей и гостей полуострова теплой погодой. В субботу и воскресенье днем воздух прогреется до 26 градусов тепла, сообщают крымские синоптики.
В субботу ночью на полуострове ожидается от +9 до 14 градусов, днем — до +24. Так, в Симферополе синоптики обещают ночную температуру воздуха от +9 до +11. Днем будет дуть порывистый северо-восточный ветер до 15 м/с, а столбики термометров остановятся на отметке +24. В Севастополе ночью будет немного теплее — до +13, днем ожидается западный ветер до 10 м/с и до +21 градуса.
В воскресенье будет еще теплее — до +26. В Симферополе прогнозируется малооблачная и по-прежнему ветреная погода. Ночью столбики термометров покажут +8…+10, днем — +24…+26 градусов. В Севастополе синоптики ожидают переменную облачность. Ночью температура воздуха составит +9…+11, днем — +19…+21.
Южный берег Крыма также побалует своих жителей и гостей теплом. Там ожидается переменная облачность и до +23 градусов.
Крымчанам также стоит помнить, что на эти дни на полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Перед выходом в лес в республиканском главке МЧС РФ просят не забывать об элементарных правилах поведения: не разводить костры, не разжигать мангалы, не бросать горящие окурки. Важно также не оставлять мусор, бутылки и промасляный материал на освещенной солнцем поляне. Занятых в сельском хозяйстве в чрезвычайном ведомстве настоятельно просят не выжигать стерню и траву на полях.
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