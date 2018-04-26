Самый точный прогноз на выходные в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 26 апр — РИА Новости Крым . Ближайшие выходные побалуют жителей и гостей полуострова теплой погодой. В субботу и воскресенье днем воздух прогреется до 26 градусов тепла, сообщают крымские синоптики.

В субботу ночью на полуострове ожидается от +9 до 14 градусов, днем — до +24. Так, в Симферополе синоптики обещают ночную температуру воздуха от +9 до +11. Днем будет дуть порывистый северо-восточный ветер до 15 м/с, а столбики термометров остановятся на отметке +24. В Севастополе ночью будет немного теплее — до +13, днем ожидается западный ветер до 10 м/с и до +21 градуса.

В воскресенье будет еще теплее — до +26. В Симферополе прогнозируется малооблачная и по-прежнему ветреная погода. Ночью столбики термометров покажут +8…+10, днем — +24…+26 градусов. В Севастополе синоптики ожидают переменную облачность. Ночью температура воздуха составит +9…+11, днем — +19…+21.

Южный берег Крыма также побалует своих жителей и гостей теплом. Там ожидается переменная облачность и до +23 градусов.