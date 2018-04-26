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Непогода и репетиция парада привели к 9-балльным пробкам в Москве
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Непогода и репетиция парада привели к 9-балльным пробкам в Москве 

Вести.Ru 1 час назад
Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик 26 апреля достигла 9 баллов из 10 возможных.
Об этом, как передает ТАСС, свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки".
Московский Центр организации дорожного движения информирует, что затруднено движение по Ленинградскому шоссе и шоссе Энтузиастов, проспекту Мира, Комсомольскому и Кутузовскому проспектам.
МКАД загружен на северо-западе по внешней стороне, а также на западе и юго-востоке в обе стороны.
Ранее сообщалось о том, что 26 апреля состоится первая ночная репетиция парада Победы. В центре Москвы начали перекрывать автомобильное движение, чтобы пропустить колонну военной техники, которая двигается из Нижних Мневников в сторону Красной площади.
26 апреля в столице было объявлено штормовое предупреждение. МЧС разослало москвичам СМС с предупреждением о порывах ветра до 17 метров в секунду. Ведомство призвало граждан быть осторожными, обходить шаткие конструкции и парковаться вдали от деревьев.
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