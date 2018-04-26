Непогода и репетиция парада привели к 9-балльным пробкам в Москве

Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик 26 апреля достигла 9 баллов из 10 возможных.

Об этом, как передает ТАСС, свидетельствуют данные портала " Яндекс . Пробки".

Московский Центр организации дорожного движения информирует, что затруднено движение по Ленинградскому шоссе и шоссе Энтузиастов, проспекту Мира, Комсомольскому и Кутузовскому проспектам.

МКАД загружен на северо-западе по внешней стороне, а также на западе и юго-востоке в обе стороны.

Ранее сообщалось о том, что 26 апреля состоится первая ночная репетиция парада Победы. В центре Москвы начали перекрывать автомобильное движение, чтобы пропустить колонну военной техники, которая двигается из Нижних Мневников в сторону Красной площади.