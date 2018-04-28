Обходим одинокие деревья и выключаем электроприборы. В Нижегородской области ожидаются грозы

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также объектов не оборудованных громоотводом.

Во время грозы держитесь подальше от электропроводки, антенн, не стойте у окон и дверей, не касайтесь водопроводных кранов.

Во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами.

Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области 8 (831) 439-99-99.

«Телефон доверия» Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.