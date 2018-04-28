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Обходим одинокие деревья и выключаем электроприборы. В Нижегородской области ожидаются грозы
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Обходим одинокие деревья и выключаем электроприборы. В Нижегородской области ожидаются грозы 

nn.ru 58 минут назад
Фото: nn.ru
В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также объектов не оборудованных громоотводом.
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:
Во время грозы держитесь подальше от электропроводки, антенн, не стойте у окон и дверей, не касайтесь водопроводных кранов.
Во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами.
Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.
Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.
На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области 8 (831) 439-99-99.
«Телефон доверия» Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.
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