Грозы ожидаются в Нижегородской области вечером 26 апреля

Об этом сообщает региональное Управление МЧС. В ведомстве ссылаются на прогноз погоды, поступивший от метеорологов.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность поражения объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ разрядами атмосферного электричества. Также возможны нарушения в работе систем жилищно-коммунального хозяйства.

Нижегородцам во время грозы рекомендуют держаться подальше от электропроводки, антенн, не касаться водопроводных кранов и не стоять у окон и дверей.

Также во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио и не пользоваться обычным и сотовым телефонами..