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Грозы ожидаются в Нижегородской области вечером 26 апреля
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Грозы ожидаются в Нижегородской области вечером 26 апреля 

Newsroom24 46 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает региональное Управление МЧС. В ведомстве ссылаются на прогноз погоды, поступивший от метеорологов.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность поражения объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ разрядами атмосферного электричества. Также возможны нарушения в работе систем жилищно-коммунального хозяйства.
Нижегородцам во время грозы рекомендуют держаться подальше от электропроводки, антенн, не касаться водопроводных кранов и не стоять у окон и дверей.
Также во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио и не пользоваться обычным и сотовым телефонами..
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