Тула и три района области остались без электричества из‐за сильного ветра 

Из‐за порывистого ветра нарушено энергоснабжение в Туле и трех районах Тульской области. Об этом сообщили в МЧС региона.
В 17:00 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в четырех муниципальных образованиях Тульской области: городском округе Тула, Алексинском, Суворовском и Щекинском районах. Количество населенных пунктов и жителей, попавших в зону отключения электроэнергии, уточняется
— МЧС Тульской области.
На место происшествия оперативно выехали бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и расчеты пожарно-спасательных гарнизонов.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области. Кроме того, ликвидацию аварии контролируют администрации муниципальных образований. По состоянию на 18:30 электроснабжение в городском округе Тула, Веневском и Щекинском районах полностью восстановлено.
Однако в 18:30 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» снова поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в девяти населенных пунктах Тепло-Огаревского и Киреевского районов. Без электричества остались более 240 домов. К месту направлены оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативные группы Тепло-Огаревского и Киреевского пожарно-спасательных гарнизонов, сообщили в МЧС.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Тульской области отмечается усиление западного ветра до 13-18 метров в секунду. В Москве и области тем временем ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.