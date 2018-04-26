Объявлено штормовое предупреждение в Нижегородской области

Объявлено штормовое предупреждение в Нижегородской области Как сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», сегодня во второй половине дня 26 апреля в Нижнем Новгороде и области неожиданно испортится погода. Резкие порывы ветра накроют город и местами область, в город придет северо-западный ветер с порывами до 13-18 м/с.

Ненастная погода сохранится не только в течении этой ночи, но и на следующий день. Будьте внимательны на улицах и дорогах города. Старайтесь меньше находится на улице, в случае возникновения внештатных и чрезвычайных ситуаций сохраняйте спокойствие и трезвый рассудок.