Весна пришла — 1 мая во Владимире отключат отопление

Фото с ресурса gopb.ru Глава администрации города Владимира Андрей Шохин подписал постановление об окончании отопительного сезона. Тепло перестанет поступать в квартиры 1 мая.

Как прогнозируют синоптики на первомай температура воздуха достигнет +23 градусов, а ночью +13.

Согласно нормативам отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха пять дней не опускается ниже +8.

Напомним, что отопление можно было отключить и раньше, если жители провели общедомовое собрание и большинством голосов приняли решение о прикрытии вентиля в подвале дома.