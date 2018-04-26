Фото с ресурса gopb.ru Глава администрации города Владимира Андрей Шохин подписал постановление об окончании отопительного сезона. Тепло перестанет поступать в квартиры 1 мая.
Как прогнозируют синоптики на первомай температура воздуха достигнет +23 градусов, а ночью +13.
Согласно нормативам отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха пять дней не опускается ниже +8.
Напомним, что отопление можно было отключить и раньше, если жители провели общедомовое собрание и большинством голосов приняли решение о прикрытии вентиля в подвале дома.