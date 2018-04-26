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Весна пришла — 1 мая во Владимире отключат отопление
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Весна пришла — 1 мая во Владимире отключат отопление 

ТВ-МИГ 28 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса gopb.ru  Глава администрации города Владимира Андрей Шохин подписал постановление об окончании отопительного сезона. Тепло перестанет поступать в квартиры 1 мая.
Как прогнозируют синоптики на первомай температура воздуха достигнет +23 градусов, а ночью +13.
Согласно нормативам отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха пять дней не опускается ниже +8.
Напомним, что отопление можно было отключить и раньше, если жители провели общедомовое собрание и большинством голосов приняли решение о прикрытии вентиля в подвале дома.
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