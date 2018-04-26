На Санкт-Петербург надвигаются туманы и дожди

Ежедневный прогноз возникновения и развития возможных ЧС на территории Санкт-Петербурга на 27 апреля 2018 г.

По прогнозам специалистов, ранним утром в городе возможен туман, а в течение дня дожди с прояснениями. Ветер юго-западный, западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит всего +2…+4 гр., а днем +9…+11 гр.

МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и ПДД. Ночью и рано утром ездить с включенными противотуманными фонарями. А также использовать покрышки, соответствующие погодным условиям.