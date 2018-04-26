Ещё
Экстренное предупреждение: сильный ветер на сутки захватит Нижний Новгород
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экстренное предупреждение: сильный ветер на сутки захватит Нижний Новгород 

nn.ru 54 минуты назад
Фото: nn.ru
В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.
Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, ГУ МЧС рекомендует:
старайтесь укрыться в ближайшем здании;
держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабо укрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили.
Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
nn.ru: последние новости
Экстренное предупреждение: сильный дождь и сильный порывистый ветер накроют Нижний Новгород Появилась карта пыльцы для аллергиков Нижнего Новгорода Прогноз погоды. Мёрзнем под солнцем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом239
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол148
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…432
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Макаревич снова оскорбил россиян1004
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение