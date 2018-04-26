Экстренное предупреждение: сильный ветер на сутки захватит Нижний Новгород

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, ГУ МЧС рекомендует:

старайтесь укрыться в ближайшем здании;

держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабо укрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили.

Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.