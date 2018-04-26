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Сильный ветер поднимется в Нижнем Новгороде
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Сильный ветер поднимется в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Сильный ветер поднимется в Нижнем Новгороде и области вечером в четверг, 26 апреля. Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», отдельные порывы достигнут 13–18 м/с.
Непогода сохранится ночью и днем в пятницу, 27 апреля. В связи с прогнозами синоптиков нижегородцев предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ, падения деревьев и обрушения ветхих конструкций.
Специалисты советуют местным жителям не оставлять автомобили рядом с линиями электропередач, деревьями и легкими постройками. Об обнаружении оборванных проводов следует сообщать в районную администрацию.
Напомним, в ближайшее время в Нижегородской области ожидается потепление.
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