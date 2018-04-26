Ещё
В Воронежской области вновь объявили жёлтый уровень опасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронежской области вновь объявили жёлтый уровень опасности 

Вести Воронеж 47 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Непогода ожидает жителей региона завтра. Гидрометцентр России вновь объявил в Воронежской области жёлтый уровень уровень опасности на пятницу, 27 апреля. По прогнозам синоптиков, жителям региона следует быть особенно осторожными из-за надвигающихся гроз, сильного ветра и дождей. Ранее о непогоде предупредили воронежские спасатели со ссылкой на региональный гидрометцентр. В МЧС сообщили, что по области ожидаются ливни, а также усиление ветра до 15-20 м/с. Спасатели напомнили, что планы на день необходимо строить, исходя из погодных условий. Жёлтый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра объявлен также в Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Тамбовской и Ивановской областях.
В 2018 году это уже второй случай, когда в Воронежской области объявляют жёлтый уровень опасности из-за грозы. Ранее синоптики делали это 17 апреля. Дарья Крымова
Вести Воронеж: последние новости
МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в Воронежской области Метеорологи скорректировали предупреждение о непогоде в Воронежской области Воронежцы поделились фото последствий сильного ветра, повалившего деревья
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом239
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол148
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…432
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Макаревич снова оскорбил россиян1004
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение