В Воронежской области вновь объявили жёлтый уровень опасности 

Непогода ожидает жителей региона завтра. Гидрометцентр России вновь объявил в Воронежской области жёлтый уровень уровень опасности на пятницу, 27 апреля. По прогнозам синоптиков, жителям региона следует быть особенно осторожными из-за надвигающихся гроз, сильного ветра и дождей. Ранее о непогоде предупредили воронежские спасатели со ссылкой на региональный гидрометцентр. В МЧС сообщили, что по области ожидаются ливни, а также усиление ветра до 15-20 м/с. Спасатели напомнили, что планы на день необходимо строить, исходя из погодных условий. Жёлтый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра объявлен также в Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Тамбовской и Ивановской областях.
В 2018 году это уже второй случай, когда в Воронежской области объявляют жёлтый уровень опасности из-за грозы. Ранее синоптики делали это 17 апреля. Дарья Крымова