МЧС объявило метеопредупреждение в Кировской области

На территории региона ожидаются кратковременные дожди с порывами ветра 13-18 м/с. Ведомство просит кировчан быть внимательными и осторожными.

Если ветер застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, перекройте краны на газовых сетях.

Находясь на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.