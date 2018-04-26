МЧС объявило метеопредупреждение в Кировской области 

На территории региона ожидаются кратковременные дожди с порывами ветра 13-18 м/с. Ведомство просит кировчан быть внимательными и осторожными.
Если ветер застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, перекройте краны на газовых сетях.
Находясь на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.
Напомним, это уже не первое метеопредупреждение за последние дни. Несколькими днями ранее в Кирове выпало 42 мм осадков. Это абсолютный рекорд города по суточному количеству осадков в апреле. Более того, кировский снегопад стал одним из сильнейших когда-либо наблюдавшихся в европейской части России.