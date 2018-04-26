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Ученые: летом в Москву могут придти ураганы и торнадо
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Ученые: летом в Москву могут придти ураганы и торнадо 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Синоптики и ученые поделились своими прогнозами на майские праздники и лето с «ВМ».
— На первую порцию майских праздников с 1 по 5 мая будет тепло — от 16 до 21 градуса, — рассказал синоптик Михаил Леус. — А на 8-9 мая будет очень тепло — 21-26 градусов со знаком «плюс». Что касается лета, по нашим ожиданиям лето будет средним — не жарким, не очень холодным. Прошлое лето было немного холоднее нормы, а лето 2018-го будет, судя по прогнозам, обычным.
"ВМ" обратилась в лабораторию климатологии Института географии Российской Академии наук. Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов утверждает, что в Москве в июле и августе возможны ураганы и даже торнадо.
— Связано это с тем, что в Москве за последние 30 лет в апреле-мае примерно на три градуса увеличилась температура. А на высоких широтах еще остается лед в это время, и от этого температурный контраст север-юг слегка растет. Все катаклизмы связаны с перегревом атмосферы и повышенной влажностью. Но для этого необходим период жары, который затем сменится похолоданием.
Ученый отметил, что это лишь гипотеза.
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