Дождливый четверг поможет выполнить месячную норму по осадкам в Московском регионе

Апрель в Московском регионе должен выполнить норму по осадкам благодаря дождливому концу месяца и в том числе благодаря дождю, который будет идти в течение всего дня в четверг, сообщается на сайте «Метеоновости».

Первая половина апреля в Москве Подмосковье выдалась на редкость сухой. Один антициклон сменял другой, и таким образом за первые 15 дней выпало всего 8,7 миллиметра осадков. Во второй декаде антициклон начали теснить циклонические вихри. Первый посланник Атлантики накрыл регион 16 апреля, а уже на следующий день проявил себя сильными и продолжительными дождями. Дожди сохранялись 18 и 19 апреля.

«Учитывая сегодняшние дожди, которые будут идти с небольшими перерывами в течение всего дня, норма по осадкам в апреле будет выполнена», — говорится в сообщении.

Синоптики также отметили, что за три дня в столице, по данным опорной метеостанции на ВДНХ, выпало почти 20 миллиметров осадков, а по Московской области, в основном на востоке и юго-востоке, количество выпавших осадков было гораздо больше.

Сильные дожди и интенсивное оттаивание почвы в результате продолжительного периода положительных температур сделали свое негативное дело. В пониженных местах дачные участки оказались под водой. Количество выпавших осадков с начала месяца уже приближается к 40 миллиметрам при норме 44 миллиметра.