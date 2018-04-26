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Резкое похолодание и сильные порывы ветра ожидаются в Центральной России
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Резкое похолодание и сильные порывы ветра ожидаются в Центральной России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Как прогнозируют синоптики, в ряде российских регионов ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.
Метеорологи предупредили об осадках, похолодании и пасмурной погоде в ряде регионов Центрального федерального округа в ближайшие сутки.
Так, по прогнозам синоптиков, речь идет о ряде субъектов РФ, в частности — о Тверской, Рязанской, Ивановской, а также Калужской областях.
«В среднем по региону температура ночью опустится до -1 градуса, а при прояснениях — до -5. Днем пройдут небольшие дожди, температура воздуха будет не выше +14», — сообщили в региональных управлениях МЧС.
Как рассказали в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Центральный», 26 апреля ожидается усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду.
Уточняется, что в Центральной России ожидается резкое похолодание. В ряде регионов возможны заморозки.
Что касается московского региона, то здесь температура воздуха днем прогреется до +14 градусов, и такой температурный режим сохранится до конца недели, сообщает телеканал 360.
Ранее сообщалось, летом этого года в Москве не исключены торнадо.
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