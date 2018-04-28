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МЧС Москвы предупредило о грозе с дождем и усилении ветра в ближайшие часы
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МЧС Москвы предупредило о грозе с дождем и усилении ветра в ближайшие часы 

ТАСС 39 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем и усилении ветра в столице в ближайшие часы.
"По информации Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 28 апреля местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/ с", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС.
Столичный главк рекомендует во время непогоды обходить шаткие конструкции и парковать автомобили вдали от деревьев. Во время грозы нельзя рыбачить и находиться у водоемов. В главке отметили, что вспышки молний могут ослепить водителей и спровоцировать тем самым ДТП.
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