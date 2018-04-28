МЧС Москвы предупредило о грозе с дождем и усилении ветра в ближайшие часы

"По информации Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 28 апреля местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/ с", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС.

Столичный главк рекомендует во время непогоды обходить шаткие конструкции и парковать автомобили вдали от деревьев. Во время грозы нельзя рыбачить и находиться у водоемов. В главке отметили, что вспышки молний могут ослепить водителей и спровоцировать тем самым ДТП.