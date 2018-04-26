Фурам запретят ездить летом в жару по дорогам Крыма 

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. С 1 июня по 31 августа в Крыму будет действовать ограничения проезда большегрузов по региональным и межмуниципального дорогам. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета дорожного хозяйства РК.
"С 1 июня будет временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на всех дорогах регионального и межмуниципального значения Республики Крым при значениях дневной температуры воздуха выше +32 градусов. Их движение будет разрешено с 22:00 до 10:00", — уточнили в ведомстве.
В комитете пояснили, что такая мера позволит предотвратить преждевременное разрушение дорог.