Сильные дожди и заморозки ожидаются в регионах ЦФО к концу недели

ТАСС , 26 апреля. Синоптики прогнозируют сохранение осадков, похолодание и пасмурную погоду в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие сутки. В ряде областей, включая Тверскую, Ивановскую, Рязанскую и Калужскую, объявлены метеопредупреждения об усилении ветра, сообщили ТАСС в региональных управлениях МЧС

"В среднем по региону температура ночью опустится до минус 1 градуса, а при прояснениях — до минус 5. Днем пройдут небольшие дожди, температура воздуха будет не выше плюс 14", — сообщили синоптики регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Центральный», 26 апреля, в ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток по Калужской области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 13-18 м/ с. Метеопредупреждения в четверг объявлены также в Ивановской, Рязанской и Тверской областях, где в прошедшие выходные при схожих погодных условиях произошли массовые аварийные отключения электричества.

Жители Воронежа готовятся к сильному дождю уже вторые сутки подряд — МЧС предупредило население о ливне и ветре до 20 м/c, прогноз сохраняется на 27 апреля. При этом температура воздуха может прогреться с 21 до 25 градусов тепла. В Липецке Тамбове тоже ожидают дожди с грозами, но ветер спокойнее — до 12 м/с и температура до плюс 21 градуса. Усиление ветра до 15 м/с прогнозируют синоптики в Орловской, Костромской областях. Во Владимирской области ветер может усилиться до 17 м/c, а Смоленской и Курской областях — до 20 м/c.