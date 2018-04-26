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Сильные дожди и заморозки ожидаются в регионах ЦФО к концу недели
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Сильные дожди и заморозки ожидаются в регионах ЦФО к концу недели 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 26 апреля. Синоптики прогнозируют сохранение осадков, похолодание и пасмурную погоду в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие сутки. В ряде областей, включая Тверскую, Ивановскую, Рязанскую и Калужскую, объявлены метеопредупреждения об усилении ветра, сообщили ТАСС в региональных управлениях МЧС.
"В среднем по региону температура ночью опустится до минус 1 градуса, а при прояснениях — до минус 5. Днем пройдут небольшие дожди, температура воздуха будет не выше плюс 14", — сообщили синоптики регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Центральный», 26 апреля, в ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток по Калужской области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 13-18 м/ с. Метеопредупреждения в четверг объявлены также в Ивановской, Рязанской и Тверской областях, где в прошедшие выходные при схожих погодных условиях произошли массовые аварийные отключения электричества.
Жители Воронежа готовятся к сильному дождю уже вторые сутки подряд — МЧС предупредило население о ливне и ветре до 20 м/c, прогноз сохраняется на 27 апреля. При этом температура воздуха может прогреться с 21 до 25 градусов тепла. В Липецке и Тамбове тоже ожидают дожди с грозами, но ветер спокойнее — до 12 м/с и температура до плюс 21 градуса. Усиление ветра до 15 м/с прогнозируют синоптики в Орловской, Костромской областях. Во Владимирской области ветер может усилиться до 17 м/c, а Смоленской и Курской областях — до 20 м/c.
Также Центральную Россию ожидает похолодание. С 23 до 14 градусов в дневное время опустится температура в Белгородской области, на пару пунктов, до 16 градусов в течение двух суток опустится дневная температура в Рязанской области, в Костромской к порывистому ветру добавятся заморозки.
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