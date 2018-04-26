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Атмосферное давление в Москве в четверг приблизится к рекордно низкой отметке
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Атмосферное давление в Москве в четверг приблизится к рекордно низкой отметке 

Агентство «Москва» 1 час назад
Атмосферное давление в Москве в четверг понизится и приблизится к суточному рекорду. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Сегодня Москва и область находятся под влиянием циклона. Атмосферное давление уже с утра начало падать и к 12:00 составило 978,5 милибара», — говорится в сообщении.
Как уточняется, рекордно низкое атмосферное давление 26 апреля отмечено в 1971 г., тогда его значение составило 973.3 милибара. Рекорд месяца, 951.1 милибара отмечался в 2011 г. 9 апреля.
«Атмосферное давление сегодня продолжает понижаться и к вечеру вполне возможно приблизится к суточному рекорду», — подчеркнули синоптики.
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