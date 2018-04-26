Южноуральцев предупредили о дождях и сильном ветре 27 апреля 

Ухудшение погоды ожидается в Челябинской области ночью и днём 27 апреля, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
Как уточнили в ведомстве, синоптики предупреждают южноуральцев об умеренных и сильных дождях, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-восточного направления с переходом на западное 7-12 м/с, отдельные порывы 18-23 м/с.
«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», — напоминают в МЧС.
Отметим, что слишком прохладная погода в конце апреля стала поводом для многочисленных мрачных шуток в соцсетях. Южноуральцы делятся фотографиями засыпанных снегом дорог, призывают друг друга быть осторожными на трассах и вспоминают снегопад в апреле 2014 года, когда движение в Челябинске оказалось парализовано сугробами.