Жителей Подмосковья предупредили о грозе и порывах ветра до 18 метров в секунду

На территории Московской области до вечера воскресенья ожидаются гроза, местами сильный дождь и усиление ветра до 18 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-3 часа с сохранением до вечера 6 мая в Москве и в большинстве районов Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13-18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Жителям рекомендовали закрыть все окна и форточки, не пользоваться лифтом при ветре, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

«Чтобы избежать поражения молнией, соблюдайте следующие правила: если вы в доме, то по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку; во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн; отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов», — добавляется на сайте.

Кроме того, жителям Подмосковья напомнили, что во время грозы не следует ездить на велосипеде и бегать, а если непогода застала на водоеме, то нужно как можно скорее направиться к берегу.